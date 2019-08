Antigo defesa do FC Porto Mangala vai jogar no Valência até 2021

O Valência anunciou hoje ter chegado a um princípio de acordo com o defesa internacional francês Eliaquim Mangala, ex-FC Porto, para um contrato até 2021, com o primeiro ano a ser cumprido ainda por empréstimo do Manchester City.

Trata-se de um regresso ao Valência, que representou também por empréstimo dos citizens em 2016/17, tendo passado a última época sem jogar após uma lesão grave enquanto estava cedido ao Everton.

Mangala, que jogou no Porto entre 2011 e 2014, junta-se no clube che ao português Gonçalo Guedes.

