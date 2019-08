Simone Biles faz história com movimento nunca antes visto

Simone Biles surpreendeu ao apresentar um exercício no esquema de solo com um duplo salto mortal com três rotações.

Este é mais um marco na carreira da ginasta norte-americana, de 22 anos, que este fim de semana também já se tinha tornado na primeira ginasta de sempre (homem ou mulher) a conseguir uma saída perfeita de duplo mortal com dupla pirueta.