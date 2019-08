Já há acordo para a saída de Bas Dost

O Sporting e o empresário de Bas Dost terão chegado a acordo esta sexta-feira para a transferência do jogador para o Eintrach Frankfurt. Faltará apenas formalizar o contrato com o clube alemão.

Ao que a SIC apurou, a transferência rondará os 10 milhões de euros.

A oficialização poderá acontecer ainda este fim de semana e o jogador holandês deverá viajar nas próximas horas para a Alemanha.

Bas Dost chegou a treinar esta sexta-feira com o Sporting, no mesmo dia em que o dirigente do Eintracht disse que o futebolista estava desesperado para resolver a situação.