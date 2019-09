Cristiano Ronaldo emociona-se ao ver imagens inéditas do pai

Cristiano Ronaldo emocionou-se quando viu imagens inéditas do pai, José Dinis Aveiro, falecido em 2005. "Nunca tinha visto o vídeo", disse o craque português.

Escreve o Jornal de Notícias que na entrevista, o jogador aborda ainda o escândalo de alegada violação por parte da norte-americana Kathryn Mayorga.

Cristiano Ronaldo considera que a polémica acusatória colocou em causa a sua dignidade e perturbou a vida pessoal.

"É duro, é mau, quando mexem com a tua honestidade. Lembro-me de um dia estar com a minha namorada na sala a fazer zapping e estarem a dar notícias, 'Ronaldo isto e aquilo'. Ouvi os meus filhos descerem as escadas e mudei de canal, porque estava envergonhado. Senti-me envergonhado. Mudei de canal para o Cristianinho não ver que estavam a falar mal do pai, num caso grave".