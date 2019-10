Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela seleção

A seleção brasileira de futebol empatou esta quinta-feira 1-1 com o Senegal, em jogo particular disputado em Singapura, no qual Neymar celebrou a 100.ª internacionalização ao serviço da 'canarinha', que continua sem vencer depois da conquista da Copa América.

No Estádio Nacional de Singapura, o Brasil adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, por intermédio do avançado do Liverpool Roberto Firmino, que bateu o guarda-redes Alfred Gomis com muita 'classe'.

Contudo, em cima do intervalo, os finalistas da última edição da Taça das Nações Africanas (CAN) chegaram ao empate, aos 45+1 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Famara Diedhiou, a castigar falta de Marquinhos sobre Sadio Mané.

Desde que bateu o Peru na final da Copa América, em julho, o Brasil somou o terceiro jogo seguido sem vencer em outros tantos particulares.

Além da igualdade com os senegaleses, a formação sul-americana já tinha empatado com a Colômbia (2-2), treinada pelo português Carlos Queiroz, e perdido com o Peru (1-0).

O encontro com o Senegal ficou ainda marcado pelo jogo 100 de Neymar com a camisola da seleção brasileira, que, 16 anos depois, voltou a não vencer uma seleção africana.

Nos 35 encontros anteriores, o Brasil tinha vencido 34 e perdido apenas um, diante dos Camarões, na fase de grupos da Taça das Confederações de 2003.No domingo, o Brasil disputa mais um encontro de preparação, diante da Nigéria, novamente em Singapura.

