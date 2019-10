Contas do Sporting aprovadas em AG marcada pela contestação a Varandas

Os sócios do Sporting aprovaram esta quinta-feira em Assembleia Geral o Relatório e Contas do clube, com 52,95% dos votos a favor e 47,05% contra. Houve, ainda assim, mais sócios a votar contra do que a favor, devido ao número de votos que cada associado tem.

A Assembleia Geral, que decorreu no pavilhão João Rocha, em Lisboa, contou com a participação de 1.352 sócios, representando um total de votos de 7.431.

A reunião magna do clube leonino ficou marcada por momentos de contestação a Frederico Varandas, apelidado de "ditador" por alguns sócios:

À saída da AG, o ex-presidente do clube, Sousa Cintra, afirmou que Frederico Varandas "não tem jeito para ser presidente" do Sporting:

Depois de em 2017/18 os "leões" terem apresentado um lucro a rondar os dois milhões de euros, o emblema de Alvalade mantém-se com saldo positivo, embora com uma queda drástica.