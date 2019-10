Carlos Vieira anunciou que vai avançar com uma candidatura à presidência do Sporting.

De acordo com o jornal Record, o antigo responsável pela área financeira no mandato de Bruno de Carvalho foi desafiado a avançar com uma candidatura.

Carlos Vieira quer formar uma equipa curta, onde constam nomes como Augusto Inácio e André Geraldes.

Contactado pelo jornal desportivo, Vieira diz que ainda é cedo para falar em eleições.