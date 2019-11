João Mário chega à concentração da seleção a coxear

A seleção nacional concentra-se esta segunda-feira para iniciar a preparação dos jogos com a Lituânia e o Luxemburgo. João Mário foi um dos primeiro jogadores a chegar e apresentou-se a coxear. Muito provavelmente será avaliado pelos médicos da seleção.

Cristiano Ronaldo, que foi ontem substituído no jogo entre a Juventus e o AC Milan aparentemente com queixas no joelho, deve integrar o estágio da seleção nacional.

Domingos Duarte e João Cancelo foram chamados ontem por Fernando Santos para substituir os lesionados Pepe e Nelson Semedo.

Portugal defronta esta quinta-feira, no Estádio do Algarve, a Lituânia e no domingo a seleção do Luxemburgo, no estádio Josy Barthel.