Bilhetes esgotados para o Portugal-Lituânia

Os bilhetes para o jogo de qualificação frente à Lituânia, para o Euro 2020, esgotaram, anunciou esta terça-feira a FPF no seu site oficial.

Os jogadores lusos vão voltar a contar com forte apoio das bancadas numa partida determinante na caminhada rumo ao Campeonato da Europa 2020.

"Os bilhetes para o jogo Portugal-Lituânia colocados à venda (19.889) encontram-se esgotados, pelo que a seleção nacional terá casa cheia numa partida determinante na caminhada com destino ao Campeonato da Europa 2020", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

A partida tem início marcado para as 19:45h no Estádio do Algarve e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.