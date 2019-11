A equipa de Jorge Jesus recebeu na terça-feira o apoio de Zico, antigo jogador do Flamengo. O antigo médio marcou os golos da vitória do Flamengo na Taça Libertadores em 1981.

Atualmente com 66 anos, Zico esteve no Ninho do Urubu à conversa com o técnico português, com dirigentes do Flamengo e ainda com vários jogadores do plantel, como Rafinha, Gabriel Barbosa ou Filipe Luís.