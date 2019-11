Juventus preocupada com utilização de Ronaldo na seleção

A Juventus está preocupada com a possível utilização de Cristiano Ronaldo esta quinta-feira à noite, no jogo de Portugal com a Lituânia.

A imprensa italiana dá conta que o clube de Turim garante que o problema do avançado português é real. Adianta ainda que o jogador se lesionou antes do jogo da Juventus com o Génova, a 30 de outubro, e que desde então tem treinado muito limitado, praticamente nunca com os restantes jogadores.

Os jornais italianos avançam mesmo que Cristiano Ronaldo tem um hematoma e que tem dores.

Trata-se de uma situação que o próprio avançado tem desmentido, como aconteceu esta quinta-feira de manhã, no passeio da seleção nacional em que Cristiano Ronaldo garantiu estar "muito bem".