Elisabete Jacinto e Telma Monteiro recebidas no Palácio de Belém

Elisabete Jacinto e Telma Monteiro estiveram à conversa com alunos do ensino básico e secundário, numa iniciativa promovida pela Presidência da República, no Palácio de Belém.

Telma Monteiro destacou a importância da medalha de bronze conquistada nos Jogos Olímpicos de 2016 e Elisabete Jacinto recordou as primeiras participações no rali Dakar.