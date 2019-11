Presidente da República felicita Jorge Jesus por conquista da Taça Libertadores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou este sábado "um abraço amigo de felicitações" ao treinador do Flamengo, Jorge Jesus, pela conquista da Taça Libertadores com uma vitória 2-1 sobre o River Plate, da Argentina.

"Sendo a primeira vez que um treinador português vence a Taça Libertadores, o Presidente da República envia um abraço amigo de felicitações a Jorge Jesus", diz Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem transmitida à agência Lusa.

O Flamengo, clube brasileiro do Rio de Janeiro, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou este sábado pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois de o ter feito pela primeira vez, ao vencer o River Plate, detentor do título, na final da 60.ª edição da prova.

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14 minutos.

Os cariocas, que podem conquistar no domingo o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.

Lusa