A festa do Flamengo no balneário

Depois da festa no relvado, as celebrações do Flamengo continuaram nos balneários.

Jogadores e equipa técnica mostraram o grau de felicidade pela conquista do troféu, tanto que até Jorge Jesus foi agarrado e lançado ao ar. Afinal, foi ele que trouxe a mudança que permitiu conquistar um troféu que escapava ao Flamengo há quase quatro décadas.

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou este sábado a Taça Libertadores, ao vencer o River Plate, no Peru.