Mariana Machado terceira e melhor europeia no crosse de Alcobendas

A atleta portuguesa Mariana Machado foi terceira classificada no Crosse de Alcobendas, em Madrid, só sendo batida por Eva Cherono, do Quénia, que venceu, e Rose Chelimo, do Bahrain.



Uma semana depois de ter sido primeira em Soria, outro crosse espanhol do circuito mundial, a ainda júnior voltou a demonstrar estar num nível de forma excecional, entrando na prova absoluta logo atrás da oitava classificada do último campeonato do Mundo e da vice-campeã mundial de maratona.



Em Soria, Mariana Machado surpreendeu Chelimo e ganhou ao sprint, mas agora no Parque da Constituição de Alcobendas, em 8.040 metros, a atleta do Bahrain, nascida no Quénia, esteve sempre destacada da jovem fundista do Sporting de Braga.



O quarto lugar foi de outra portuguesa, Carla Salomé Rocha, que tal como Mariana Machado já está selecionada para os Campeonatos da Europa de corta-mato, que se disputam em Lisboa em 8 de dezembro, no Parque da Bela Vista, com um traçado semelhante ao de Alcobendas.

