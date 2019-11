Portugal é o quarto país com mais jogadores nas 31 principais ligas europeias, a par da Sérvia, e apenas atrás de Brasil, França e Espanha, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Observatório do Futebol.

Portugal tem um total de 172 futebolistas nesses 31 países (3,8% do total), contra 466 do líder Brasil, que segue bem à frente da França, segunda, com 350, e da Espanha, terceira, com 224.

Nos principais campeonatos europeus, também se verifica que existe participação portuguesa, nomeadamente na Liga espanhola, na qual Portugal é o quarto país mais representado, a par do Uruguai, com 12 jogadores, seguindo atrás da França (25) e de Brasil e Argentina (ambos com 19).

Em França, Portugal é o segundo país que coloca mais jogadores (11 futebolistas, a par da Espanha), apenas superado pelo Brasil (25), enquanto em Inglaterra, alinham 14 portugueses (quinto país mais representado, atrás dos 41 de França, 31 de Espanha e 19 de Brasil e Alemanha).

Em outros campeonatos, existe forte representação portuguesa em países como a Grécia (23 jogadores), Roménia (17), Chipre (16) e Turquia (15).

Lusa