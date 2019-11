João Félix vence prémio Golden Boy

EM ATUALIZAÇÃO

João Félix, jogador português do Atlético de Madrid, venceu esta manhã o prémio Golden Boy. O jogador português de 20 anos torna-se assim no segundo jogador português a ser distinguido com o conceituado galardão do jornal italiano Tuttosport.

Jovem luso foi eleito com 332 votos contra 175 de Sancho e 75 de Havertz, 2º e 3º classificados, respetivamente.

Além de Jadon Sancho, Jovem inglês do B. Dortmund, e Harvetz - alemão do Bayer Leverkusen - João Félix superou a concorrência de Håland, jovem prodígio do Red Bull Salsburgo que se tem evidenciado na 'Champions', De Ligt, vencedor da última edição do prémio e que foi contratado pela Juventus no passado Verão e de Ansu Fati, prodígio do Barcelona de apenas 17 anos.

Recorde-se, Renato Sanches foi o 1º português a vencer esta distinção - em 2016 - que já premiou Lionel Messi, astro argentino do Barcelona, Rooney, Fàbregas, Agüero, Pogba, Sterling e Mbappé.

O prémio será entregue a João Félix em gala marcada para 16 de dezembro, em Turim.