Jogadores ouvidos por videoconferência em mais uma sessão do julgamento do ataque em Alcochete

Decorre esta segunda-feira mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, onde os jogadores serão ouvidos por video conferência. Na semana passada, a juíza Sílvia Pires recebeu um requerimento do advogado do Sporting a pedir para que os jogadores não fossem ouvidos, enquanto testemunhas, no mesmo local que os arguidos. As audições vão decorrer, assim, através de videoconferência para o Tribunal de Monsanto.

O primeiro jogador a ser ouvido é Luís Maximiano, jovem guarda-redes dos "leões", para o período da tarde estão agendadas as audições a Wendel e a Jeremy Mathieu.

Como principais temas na audição dos jogadores estarão o ataque à Academia e uma reunião a 7 de abril, com Bruno de Carvalho, após a derrota do Sporting frente ao Atlético de Madrid.

No total serão ouvidos, na condição de testemunhas, 8 jogadores do Sporting.