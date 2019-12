"Ele deu-me um soco! É uma vergonha": treinador do Belenenses SAD admite que foi agredido

O treinador do Belenenses SAD admitiu que foi agredido com um soco no final do jogo deste fim de semana, com o FC Porto. São imagens exclusivas da SIC.

No intervalo do jogo, Pedro Ribeiro estava muito exaltado na zona de acesso aos balneários, já depois da altercação com Sérgio Conceição. As imagens foram captadas pela equipa de reportagem da SIC.



PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO AINDA É HIPÓTESE



A reunião do conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que decorreu esta terça-feira, já terminou. A SIC sabe que o relatório do árbitro relata apenas uma altercação e insultos, mas ainda falta o relatório da polícia.

Ainda assim, perante todas estas noticias pode vir a ser aberto um processo de investigação.