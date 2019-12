Chelsea deixa provocação a Cristiano Ronaldo nas redes sociais

O Chelsea venceu, esta terça-feira, o Lille por 2-1 e garantiu a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões com um golo do defesa César Azpilicueta.

Após o tento apontado, o espanhol chegou ao seu segundo golo nesta competição, facto esse aproveitado pelo clube, que nas redes sociais deixou uma provocação a Cristiano Ronaldo.

"César Azpilicueta tem mais golos do que Cristiano Ronaldo na atual Liga dos Campeões. São dados e não uma opinião", escreveu o clube num tweet na página Chelsea FC Español.

A Liga dos Campeões 2019/2020 não está a correr da melhor maneira a CR7, que conta apenas com um golo marcado.

Esta quarta-feira, o melhor marcador da história da Liga do Campeões, já com o primeiro lugar do Grupo D garantido, defronta os alemães do Leverkusen e tem agora a possibilidade de responder.