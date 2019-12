Juventus vence Sampdoria com Ronaldo a marcar pelo 5.º jogo consecutivo

A Juventus ganhou esta quarta-feira à Sampdoria (2-1), descolando do Inter Milão no topo da Liga italiana de futebol, com Cristiano Ronaldo a marcar o segundo golo da formação de Turim, o seu sexto golo nos últimos cinco jogos.

O argentino Paulo Dybala apontou o primeiro tento da partida, da 17.ª jornada da Serie A, aos 19 minutos, com um remate forte e cruzado, após assistência do brasileiro Alex Sandro (ex-FC Porto), e o mesmo Alex Sandro assistiu Ronaldo para o segundo da Juventus, em cima do minuto 45.

Dez minutos antes de o capitão da seleção portuguesa ter subido às alturas para marcar de cabeça, a Sampdoria tinha chegado ao empate por intermédio de Gianluca Caprari, avançado italiano de 26 anos.

Com os três pontos arrecadados, a Juventus está provisoriamente na liderança isolada do campeonato transalpino, com 42 pontos em 17 jogos, podendo vir a ser apanhada pelo Inter Milão (39 pontos em 16 jornadas), que recebe no sábado o Génova.