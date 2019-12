Ítalo Ferreira conquista título mundial de surf

Foi nas ondas de Pipeline que o brasileiro Ítalo Ferreira venceu a última etapa do Mundial de Surf e garantiu o primeiro título da carreira. Na final, com o compatriota Gabriel Medina, Ítalo somou 15.56 contra 12.94 do campeão mundial de 2018. Os dois brasileiros estão também apurados para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.