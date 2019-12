Sá Pinto demitido do comando técnico do SC Braga

Sá Pinto vai deixar de ser treinador do Sporting de Braga. A informação está a ser avançada, em comunicado, na página oficial do clube. O clube minhoto comunicou esta manhã a rescisão com o treinador português e com os adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes. O SC Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27".



Ricardo Sá Pinto chegou ao Sporting de Braga há seis meses e deixa o clube no 10º lugar do campeonato a 21 pontos do líder, está na Final Four da Taça da Liga e nos Desasseisavos-de-final da Liga Europa. Caiu na Taça de Portugal nos oitavos-de-final frente ao Benfica.