Abelardo Fernández é o novo treinador do Espanyol

O treinador Abelardo Fernández vai comandar o Espanyol até final da temporada, sucedendo a Pablo Machín, que foi despedido na segunda-feira, anunciou hoje o clube, último classificado da Liga espanhola de futebol.

Abelardo, de 49 anos, estava sem clube desde que abandonou o comando técnico do Alavés, no final da última época.

Antes, o antigo defesa central passou quatro anos no Sporting Gijon, equipa em que iniciou a carreira de treinador.

O ex-jogador do FC Barcelona e antigo internacional espanhol passa a ser o terceiro treinador do Espanyol esta temporada, depois de Pablo Machín e David Galego.

O Espanyol soma 10 pontos em 18 jornadas, estando a cinco pontos do primeiro lugar acima da zona de despromoção, ocupado pelo Maiorca, com o pior ataque da competição, com 12 golos, e a defesa mais batida, com 34.