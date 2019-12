"Nunca bebo, mas a final do Euro foi inesquecível. Fiquei bêbado com um copo de champanhe"

A carreira de Cristiano Ronaldo está repleta de episódios memoráveis, e numa entrevista que o jogador português deu à DAZN, uma plataforma de streaming desportivo, passou em memória pelos momentos marcantes, onde revelou que o troféu de campeão europeu, ganho com a Seleção Nacional, foi o "mais importante da carreira".

"Nessa noite ri, chorei, sofri, bebi. Chorei tanto que fiquei desidratado. Fiquei bêbado com um copo de champanhe. Não costumo beber, mas era um momento especial", admitiu.

Durante a entrevista, Ronaldo revelou quais são os melhores defesas que defronta, o melhor golo da sua carreira e como teve início o festejo que o caracteriza. Classificou a dificuldade em marcar golos no campeonato italiano, e falou dos treinadores com quem trabalhou, como Alex Fergunson, José Mourinho, Anceloti e Zidane, mas não conseguiu realçar nenhum deles, admitindo que todos tiveram "um papel importante" no seu percurso.

A noite em que marcou um golo de 'pontapé de bicicleta' à Juventus, quando ainda representava o Real Madrid, e foi aplaudido de pé pelos adeptos italianos não foi esquecida. Está na memória como "uma noite muito especial".

Neste momento Ronaldo não pensa em tornar-se treinador, mas não deixa essa hipótese de lado e vê como uma possibilidade para o futuro.

"No final da história vão dizer bravo!"

Apesar de todas as criticas, o português afirma que tenta manter sempre uma atitude positiva. "As criticas fazem parte do negócio. No final história (vão aplaudir) e dizer BRAVO!"

Veja aqui a entrevista completa: