Ronaldo, Félix, Jorge Mendes e Benfica distinguidos nos Globe Soccer Awards

O internacional português Cristiano Ronaldo foi este domingo distinguido com o prémio de Futebolista do Ano nos Globe Soccer Awards, que decorre no Dubai.

Na mesma cerimónia, outros dois portugueses foram igualmente distinguidos: Jorge Mendes recebeu o prémio de Agente do Ano e João Félix foi considerado o Jogador Revelação de 2019.

Em matéria de clubes, também houve vitória lusa: o Benfica e o Ajax conquistaram o prémio de Academia do Ano.

Nos restantes prémios, destaque para a inglesa Lucy Bronze, eleita Jogadora do Ano; o brasileiro Alisson, considerado o melhor guarda-redes; o antigo futebolista galês Ryan Giggs e o bósnio Miralem Pjanic, que receberam o Prémio Carreira; o alemâo Jürgen Klopp recebeu a distinção de melhor treinador; a francesa Stéphanie Frappart, distinguida como melhor árbitra; e o Liverpool, eleito melhor clube do ano.