Jorge Jesus condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique

O treinador Jorge Jesus foi esta segunda-feira condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os resultados alcançados, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal foram as principais razões para a distinção.

Jorge Jesus mostrou-se emocionado e disse que, na aventura pelo Brasil, sempre sentiu que estava a representar Portugal.

Durante a cerimónia de condecoração, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os feitos do treinador e realçou a próximidade entre Portugal e o Brasil.