Celebrar o 65.º aniversário da mãe, Dolores Aveiro, despedir-se de 2019 e receber 2020: é na ilha da Madeira que Cristiano Ronaldo vai passar estes dias.

No entanto, o internacional português não vai prolongar por muito tempo a estadia na terra Natal, uma vez que terá de regressar a Turim até quinta-feira. A Juventus regressa aos treinos na quinta-feira à tarde e joga já no dia 6 de janeiro com o Cagliari, para a 18.ª jornada da Liga Italiana.