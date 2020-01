O Tottenham, treinado por José Mourinho, perdeu por 1-0 frente ao Southampton no primeiro jodo do ano, e uma decisão do videoárbrito durante o encontro levou o treinador português a questionar o papel que os reponsáveis por esta tecnologia têm no decorrer do jogo.

Mourinho afirmou que é o videoárbirto quem toma "as grandes decisões sobre o jogo" e não o árbitro que está em campo.