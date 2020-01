Menino que comoveu portugueses em 2004 vai casar e convidou Ronaldo

Martunis tinha sete anos quando, em dezembro de 2004, se tornou uma das mais de 220 mil vítimas do tsunami no Pacífico. Foi encontrado numa praia, vestido com a camisola da seleção portuguesa, depois de ter passado 19 dias perdido. Agora, com 22 anos, vai casar e decidiu convidar o craque português Cristiano Ronaldo.

A camisola da seleção portuguesa acompanhou-o durante as três semanas em que esteve perdido depois do tsunami que provocou a morte de 227 mil pessoas, incluindo a mãe e os irmãos.

A imagem da criança comoveu os portugueses e, na altura, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu doar 40 mil euros para a reconstrução da casa da criança. Ronaldo prometeu pagar-lhe os estudos e trazê-lo a Portugal, para que pudesse conhecer o estádio do Sporting.

O jovem Martunis esteve com Ronaldo em Singapura e Itália. Em 2015, ingressou na academia leonina, mas acabou por regressar à Indonésia dois anos depois. Com 22 anos, revelou que vai casar e não esqueceu um convite para o amigo português.

Na sua conta de Instagram intitulada “martunis_ronaldo”, o jovem partilha momentos que viveu com Ronaldo e a sua admiração pelo internacional português.