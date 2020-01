Portugal vence França na estreia no Europeu de andebol

A seleção nacional estreou-se esta sexta-feira no Campeonato da Europa de andebol com um triunfo sobre França, terceira classificada no último Europeu, por 28-25, em jogo da primeira jornada do grupo D.

Portugal, que disputa pela sexta vez o Europeu (no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia), defronta, na próxima jornada, os bósnios no domingo e encerra a participação na fase inicial da prova na terça-feira, frente aos noruegueses, sempre em Trondheim, na Noruega, país que acolhe a competição.

