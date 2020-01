Tiago Monteiro diz que Paulo Gonçalves "era incrível"

O piloto português Tiago Monteiro, antigo corredor na Fórmula 1 e atualmente a competir na Taça do Mundo de carros de turismo (WTCR), lamentou hoje a morte de Paulo Gonçalves, "uma pessoa incrível".

"Um guerreiro, uma pessoa incrível! Descansa em paz amigo. Gone too soon [partiu demasiado cedo] ", escreveu o piloto português nas redes sociais.



O piloto português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu hoje na 7ª etapa do rali Dakar na Arábia Saudita, na sequência de uma queda, anunciou a organização em comunicado.

Gonçalves, que ficou em segundo em 2015 e disputava o seu 13º rali Dakar, caiu ao km 276 da especial, cerca das 10h00 locais, eram 7h00 em Lisboa. A equipa médica foi enviada de helicóptero e chegou ao local oito minutos depois do alerta, eram 10h16 locais, 7h16 em Lisboa.

O piloto estava inconsciente e em paragem cardio-respiratória à chegada da equipa médica. Após uma tentativa de reanimação, foi levado de helicóptero para o hospital onde foi declarada a morte.