Sérgio Conceição queria uma melhor exibição do FC Porto em jogo com o Varzim

No final do jogo, o treinador dos azuis e brancos disse que queria uma melhor exibição da equipa. Sérgio Conceição diz que sai mais feliz pelo resultado do que pela exibição.

Já o treinador do Varzim, Paulo Alves, mostrou-se orgulhoso do que a equipa fez no Dragão e disse ainda que mereciam pelo menos marcar mais um golo.