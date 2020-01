Treinador do Manchester United desiludido

O Liverpool continua imparável na rota do título de campeão que lhe foge há três décadas, depois de domingo ter vencido por 2-0 na receção ao Manchester United, em jogo da 23.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Depois do encontro, o treinador do Manchester United, Solksjaer, admitiu estar desiludido. Já Jurgen Klopp considera que foi um grande desempenho da equipa do Liverpool.