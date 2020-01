"É fácil expulsar jogadores do Sporting"

O team manager do Sporting, Beto, disse que os jogadores estavam destroçados e revoltados no final do encontro e deixou críticas à forma como o VAR expulsou Bolasie.

O SC Braga garantiu esta terça-feira um lugar na final da Taça da Liga, depois de vencer o Sporting CP por 2-1, na meia-final da competição, no Estádio Municipal de Braga.