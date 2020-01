Torneio de qualificação na China para os Jogos Olímpicos cancelado devido ao novo vírus

Um torneio de qualificação de boxe para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, previsto para o próximo mês em Wuhan, onde teve origem o coronavírus, novo vírus detetado na China, foi cancelado, informou esta quarta-feira o Comité Olímpico internacional (COI).

"O grupo de trabalho de boxe do COI tomou conhecimento da decisão do Comité organizador local de cancelar o torneio de qualificação da Ásia e Oceânia agendado para Wuhan, face ao contexto de crescentes preocupações com a epidemia de coronavírus na cidade", escreveu o COI em comunicado.

A prova de Wuhan, um dos cinco torneios continentais de qualificação para as olimpíadas de Tóquio2020 e referentes à zona da Ásia e Oceânia, deveria realizar-se de 03 a 14 de fevereiro.

Contudo, o COI não especificou se o torneio poderá ser agendado para outro lugar em solo chinês, o que deverá mesmo acontecer, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.

O número de vítimas mortais de um novo tipo de pneumonia na China subiu hoje para 17, com a morte de mais oito pacientes, enquanto o número total de infetados atingiu os 444, revelaram as autoridades chinesas.

Os números foram avançados pelas autoridades de Wuhan, cidade do centro da China de onde o surto é originário. A Comissão Nacional de Saúde do país asiático alertou hoje também que o novo tipo de coronavírus "pode sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente".

O vírus foi inicialmente detetado, no mês passado, em Wuhan, que é também um importante centro de transporte doméstico e internacional.