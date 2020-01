Dortmund vence com golo de Guerreiro e cola-se ao Bayern Munique

O internacional português Raphaël Guerreiro anotou esta sexta-feira um dos golos da vitória (5-1) caseira do Dortmund diante do Colónia, resultado que permitie ao Borussia colar-se, provisoriamente, ao Bayern Munique no segundo lugar da Liga alemã de futebol.

No jogo de abertura da 19.ª jornada, o lateral-esquerdo luso, ainda antes de concluído o primeiro minuto, deu a melhor sequência ao passe do inglês Jadon Sancho, uma vantagem dilatada pelo avançado Marco Reus, aos 29, após passe primoroso do central alemão Mats Hummels.

Na segunda parte, o reforço de inverno norueguês Haaland entrou aos 65 minutos para 'bisar' (77 e 87), já depois de Jadon Sancho (48) ter contribuído para a goleada expressiva, em que Mark Uth (65) reduziu para os forasteiros.

No segundo desafio consecutivo como suplente utilizado, o ponta de lança nórdico tornou-se no primeiro jogador da história da 'Bundesliga' a marcar cinco golos nos dois primeiros jogos, em apenas 57 minutos.

Com 36 pontos, os mesmos dos bávaros, mas com menos um jogo, o Dortmund ascende ao segundo lugar, estando a quatro da liderança ocupada pelo Leipzig. O Colónia interrompeu uma séria de quatro triunfos consecutivos e é agora 13.º classificado, com 20.