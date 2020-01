Avançado Zé Luís regressa aos treinos do FC Porto

O futebolista Zé Luís regressou esta quinta-feira, ainda que de forma condicionada, aos treinos do FC Porto, depois de uma paragem de quase um mês e meio, devido a uma inflamação no joelho.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'dragões' na Internet, o avançado participou no treino desta quinta-feira, "embora condicionado", tendo em vista o jogo com o Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da I Liga.

Ausentes dos trabalhos continuam Pepe (tratamento e ginásio), Danilo (tratamento), Nakajima (tratamento e ginásio), e Aboubakar, que se juntou ao lote de indisponíveis na quarta-feira, devido a um derrame no joelho direito.

Os portistas voltam a treinar pelas 11:00 de sexta-feira, no centro de treinos do clube, em Vila Nova de Gaia, seguindo-se, às 12:15, a conferência de antevisão do encontro do técnico Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, a sete do líder Benfica, desloca-se no sábado a casa do Vitória de Setúbal, oitavo, com 25, em jogo com início marcado para as 18:00 e referente à 19.ª jornada da Liga.