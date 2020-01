Barcelona contrata Trincão ao SC Braga por 31 milhões de euros

O FC Barcelona vai fazer uma proposta de 31 milhões de euros por Francisco Tricão, jovem jogador do Sporting de Braga, avança o Mercado Aberto, da SIC Notícias.

O clube catalão tem intenções de avançar para a compra do avançado português no final da época. No sentido inverso, Abel Ruiz, avançado de 20 anos do Barcelona, vai ser emprestado ao Sporting de Braga já este mês.

Ainda no início do ano, a UEFA integrou Francisco Trincão na lista dos 50 jovens talentos que podem destacar-se ao longo de 2020.