Podence já é reforço do Wolverhampton

O Wolverhampton oficializou esta quinta-feira, nas redes sociais, a contratação de Daniel Podence.

Num comunicado no site oficial, os 'Wolves' relembram os sucessos do jogador que começou na academia do Sporting.

Depois da sua revelação no Sporting e um breve empréstimo ao Moreirense, Daniel Podence rumou ao Olympiacos, onde só na primeira parte desta época (27 participações), marcou cinco golos e fez cinco assistências, incluindo um contra o Tottenham Hotspur, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A imprensa britânica aponta 20 milhões de euros pelo jogador de 24 anos, mas nenhuma das equipas divulgou valores até agora.

O extremo junta-se assim a uma equipa em que Portugal está em peso, com Nuno Espirito Santo a liderar Rúben Neves, João Moutinho, Rui Patrício, Rúben Vinagre, Pedro Neto, Bruno Jordão e Diogo Jota.

Daniel Podence junta-se aos treinos da equipa antes do jogo com o Manchester United, podendo já ser uma aposta do treinador.