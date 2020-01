O SC Braga, anunciou através do seu site oficial "que chegou a acordo com o FC Barcelona para a transferência do jogador Francisco Trincão, com efeito no final da presente temporada desportiva", com o valor a ultrapassar os 31 milhões de euros.

O jogador português de 20 anos passou pelas escolas de formação do clube e chegou à equipa principal na temporada passada.

Na página oficial, o FC Barcelona faz referência a Trincão como o 9º português a vestir as cores do clube.