É uma semana decisiva para a Taça de Portugal. A primeira mão das meias-finais joga-se esta terça-feira.

Benfica e Famalicão dão o pontapé de saída no Estádio da Luz às 19:15 e do lado encarnado, Bruno Lage afirmou que não vai fazer poupanças tendo em vista o jogo do próximo fim-de-semana com o FC Porto.