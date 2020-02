Ezequiel Garay falha resto da temporada no Valência

O futebolista argentino Ezequiel Garay, antigo defesa do Benfica, vai falhar o resto da temporada, depois de ter sofrido uma lesão grave no encontro entre o Valência e o Celta Vigo, anunciou esta segunda-feira o emblema 'che'.

No último sábado, no triunfo por 1-0 sobre o Celta, para a Liga espanhola, o central de 33 anos saiu lesionado aos 43 minutos e o Valência confirmou que Garay tem uma rotura nos ligamentos do joelho direito, que obriga a uma intervenção cirúrgica.

O internacional argentino, que passou pelo Benfica entre 2011 e 2014, está a cumprir a sua quarta temporada no Valência, em que é colega de equipa dos portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Além de Benfica e Valência, Garay também representou o Real Madrid, o Racing Santander e o Zenit, depois de fazer toda a formação e ter iniciado a carreira no Newell's Old Boys.