Os bilhetes do Benfica para o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão estão esgotados.

A três dias do encontro da 20.ª jornada, os ingressos disponibilizados apenas via internet já esgotaram.

O clube visitante tem direito a 5% da lotação do estádio, o que no caso corresponde a 2500 lugares.