Benfica e FC Porto suspeitos de fraude fiscal e branqueamento de capitais

Sete clubes de futebol, entre eles o FC Porto e o Benfica, estão a ser investigados por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A investigação coloca presidentes, jogadores e empresários na mira do Ministério Público e da Autoridade Tributária.

Só no caso do FC Porto, as transferências de 15 atletas terão lesado o Estado em 20 milhões de euros. Os dragões estranham "fuga de informação cirúrgica em vésperas de um FC Porto-Benfica decisivo para o campeonato"

O Benfica diz desconhecer caso que colocará em causa negócios de jogadores como Pizzi, Jiménez, Carrillo, Júlio César, Jonas ou Ola John.

Já o Sporting de Braga refere em comunicado que "desconhece qualquer investigação" e que recebeu não qualquer contato das autoridades.