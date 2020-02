O defesa do Benfica Jardel vai parar pelo menos dois meses.

O Benfica revelou que uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito foi o motivo para a saída do defesa central no intervalo do encontro com o Famalicão, a contar pela meia final da Taça de Portugal.

Com isso, Bruno Lage perde uma das opções para a defesa. O central brasileiro, de 33 anos, conta 10 encontros oficiais disputados na presente temporada.