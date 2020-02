FC Porto aproxima-se do líder Benfica ao vencer em casa

O FC Porto venceu em casa, este sábado, o Benfica por 3-2, num jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato. Foi Sérgio Oliveira que inaugurou o marcador no Estádio do Dragão, aos 10 minutos. Oito minutos depois, os encarnados reagiram com um golo de Vinicius. Ainda na primeira parte, o jogador do Porto, Alex Telles voltou a colocar a equipa em vantagem com um penálti aos 38 minutos e Rúben Dias ajudou ao marcar um autogolo aos 44. Vinicius fechou o marcador aos 50 minutos.

Com este resultado, o Benfica mantém-se na liderança do campeonato com 54 pontos e o FC Porto aproxima-se do primeiro lugar, ao somar 50 pontos, ficando a apenas quatro de distância.