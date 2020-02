Jorge Jesus garante que vai chegar mais um reforço ao Flamengo

Depois da vitória do Flamengo frente ao Fluminense, por 3-2, na meia-final da Taça Guanabara, na noite da passada quarta-feira, Jorge Jesus elogiou a intensidade dos jogadores no Campeonato Carioca, competição em que estão presentes as equipas do Estado do Rio de janeiro.

Jorge Jesus, disse considerar estes jogos, que já são oficiais, como uma "pré-temporada", uma vez que são os primeiros de 2020, e garantiu, no final do encontro, que o Flamengo vai "contratar mais um" jogador para reforçar a equipa, avança o site brasileiro 'globo esporte'.

Em tom de brincadeira, o treinador português disse ainda que o Flamengo "está noutro patamar".