Claque do Vitória de Guimarães contra Marega e Sérgio Conceição nas redes sociais

HUGO DELGADO

Nesta publicação na rede social Facebook, a claque vimaranense critica as atitudes e palavras do avançado e do treinador do Futebol Clube do Porto.



O comunicado fala de um amor racista que só aceita branco e preto.



Os adeptos usaram ainda a ironia e desafiaram o organismo a aplicar multas e interdições.



A publicação ataca ainda a comunicação social por ver apenas um dos lados e aponta o dedo ao prórpio Marega por ser "racista".

