PSP identificou 10 suspeitos de racismo no caso Marega

A PSP confirmou esta terça-feira que já foram identificados 10 adeptos suspeitos de racismo contra Moussa Marega no jogo do FC Porto frente ao Vitória de Guimarães.

A moldura penal para os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência vai dos seis meses aos cinco anos de prisão.

Pinto da Costa fala em "prova de estupidez" dos adeptos

O presidente do FC Porto garante que, mais do que racismo, o que aconteceu em Guimarães revela a "estupidez" de alguns adeptos, que têm de ser castigados.

Pinto da Costa deixou ainda a entender que as relações entre FC Porto e Vitória não saem afetadas e que o episódio não deixou marcas no plantel portista.

Costa alerta dirigentes desportivos para não incentivarem discursos de ódio

António Costa chamou esta terça-feira a atenção aos dirigentes desportivos pelos discursos de ódio que podem incentivar casos como o de Marega.

No debate quinzenal, praticamente todos os partidos se mostraram solidários com o jogador do FC Porto.

